

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in "Türkiye'deki bu gelişimin ve ekonomik başarının kıskanıldığı' yönündeki açıklamasının önemli bir itiraf olduğunu belirterek, "Yakın gelecekte AB yetkililerinden 'Türkiye ile ilişkileri zora sokmak en büyük hatamızdı' itirafını da bekliyorum." dedi







İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in "Türkiye'deki bu gelişimin ve ekonomik başarının kıskanıldığı' yönündeki açıklamasının önemli bir itiraf olduğunu belirterek, "Yakın gelecekte AB yetkililerinden 'Türkiye ile ilişkileri zora sokmak en büyük hatamızdı' itirafını da bekliyorum." dedi.







Çağlar, İstanbul'da bir programda yaptığı konuşmada, dünyanın ekonomi çevresinden bakıldığında bileşik kap gibi olduğunu, başka bir yerde olan bir kıpırtının diğer yerleri çok kısa bir sürede etkilediğini söyledi.







İş ve finans camiasının dünyadaki çalkantıları izleyip onların Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini tartışmak yerine o etkilerin pozitife dönmesi için çalışması gerektiğini dile getiren Çağlar, belirsizlikle baş etme yollarına değindi.







Çağlar, "Bu baş etme yolları; belirsizliğin gelip geçici değil sürekli bir durum olduğunu düşünmek, o belirsizlikte en fazla ihtiyaç duyulan duyguyu yani güveni tesis etmek, 'bu işin altından kalkarız' özgüvenini yerleştirmek, işi her zaman ehline teslim etmek, durağan koşullarla zaman kaybetmek yerine hareket kabiliyetini geliştirmektir." diye konuştu.







Dünya ticaretinin ağırlık merkeziyle birlikte şirketlerin ağırlık merkezlerinin de yer değiştirdiğini dile getiren Çağlar, yaşanan ekonomik gelişmelerin tüm dünyayı ortak bir fırsatlar ve riskler coğrafyası haline getirdiğini bildirdi.







Çağlar, şirketlerin, ekonomiye yön verenlerin dünyanın şekil almasını beklemek yerine yeni duruma göre çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.







kaynak:sabah