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itirazı kabul edilmeyen milletvekili adayı soyundu !

İTİRAZI KABUL EDİLMEYEN MİLLETVEKİLİ ADAYI SOYUNDU !

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bağımsız milletvekili adayı olan Lütfi Doğru, 62 oy aldığı seçimde itirazı kabul edilmeyince soyunarak tepki gösterdi.

Tarih : 10 Kasım 2015, 12:59
Puan Ver : İtirazı Kabul Edilmeyen Milletvekili Adayı Soyundu !(9/10)9


Viranşehir'de yaşayan ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olan Lütfi Doğru, seçimden sadece 62 oy alınca İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan itirazı kabul edilmeyen Doğru, aracıyla geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda soyunarak aracının üzerine çıktı. Doğru, eline aldığı megafonla aracın üzerinden halka hitap etti. Hakkının yenildiğini öne süren Doğru, hakkı verilmezse her gün benzer eylemlerini sürdüreceğini belirtti. Doğru, "Hakkımı verin, yoksa sizi dünyaya rezil ederim” diyerek meydandan geçenlere seslendi.



Soğuk havaya rağmen üstünü çıkaran Doğru, zaman zaman ise trafiğin tıkanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat eylemini sürdüren Doğru, polisler tarafından ikna edilerek aracın üstünden indirildi.








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