

Japon otomotiv devlerinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Mitsubishi'nin yakıt konusunda 25 yıldır kandırdığını açıklamasının ardından şimdi de Japonya'nın 4. büyük araç üreticisi Suzuki Motor, hali hazırda Japonya'da satmakta olduğu 16 modeli için yapılan emisyon testlerinde Japonya'daki düzenlemelerin izin verdiklerinden faklı methodlar kullandığını açıkladı.







HİSSELERİ ÇAKILDI







Açıklamaya göre 2010 yılından bu yana yapılan bu uygulamadan 2,1 milyon araç etkilendi. Suzuki Motor Başkanı Osamu Suzuki tarafından basına yapılan bu açıklamanın ardından, hisseler yüzde 11 düştü.







MITSUBISHI BAŞKANI İSTİFA EDİYOR!







Öte yandan Mitsubishi Motors Başkanı Tetsura Aikawa, emisyon, yakıt verimliliği test skandalı sonrasında görevinden kendi isteği ile ayrılma kararı aldı.