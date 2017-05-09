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İTİRAFÇI OLUP ANLATTI! 'TELEVİZYONU YASAKLADILAR...'


İTİRAFÇI OLUP ANLATTI! 'TELEVİZYONU YASAKLADILAR...'
Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:56
Puan Ver : İtirafçı Olup Anlattı! 'televizyonu Yasakladılar...'(8/10)5


Koğuştakilerin birbirlerini bu dönemin geçici olduğu yönünde motive ettiklerini anlatan ve 'beyinleri yıkanmış' ifadesini kullanan Atıcı, "Haberleri izlemeyelim diye televizyonu yasakladılar" dedi.



Ergenekon davasına bakan eski Özel Yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı HASAN Hüseyin Özese ve üye hakim Hüseyin Çalmuk'un 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gültekin Topsakal tarafından, iki hakim hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Özese ile ilgili iddianamede itirafçı eski özel yetkili savcı Seyfettin Atıcı'nın ifadeleri de yer aldı.



Atıcı, Bolu'da aynı koğuşta kaldığı Özese ve diğer FETÖ'cü hakimler için "Özese, 'Bizim Allah'tan başka kurtarıcımız yok' deyip duruyor. Ben beraber olduğum hakim ve savcıların beyinlerinin yıkanmış olduğunu tahmin etmiyordum. Beyinleri yıkanmış. Cezaevine girdikten sonra hepsinin ikinci bir yüzü olduğunu anladım. Çoğunluğun baskısı ile televizyonda haberleri seyretmemize izin verilmiyor. Koğuşta bu dönemin geçeceğini, iktidarı ele geçireceklerini söyleyerek birbirlerini motive ediyorlar. İlk fırsatta yurtdışına gideceklerini söylüyorlar" sözleri de yer aldı. İddianamede Özese ve Çalmuk'un yargı yapılanmasının en mahrem sınıfı olan özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirildiklerine dikkat çekildi



 



kaynak:milliyet








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