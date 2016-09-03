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ithalatta gözetim uygulaması değişti

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI DEĞİŞTİ

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, aralarında koltuk, sandalye gibi ürünlerin olduğu bazı eşyaların ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi.

Tarih : 03 Eylül 2016, 11:02
Puan Ver : İthalatta Gözetim Uygulaması Değişti(10/10)12


Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.





Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının CIF bedeli ton başına bin 500 dolar, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unlarının CIF kıymeti 800 dolar olarak belirlendi. Diğer bazı yağlı tohumlarda da söz konusu bedel 750-bin 600 dolar oldu.








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