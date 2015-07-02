

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının son 18 ayına ilişkin değerlendirmelerini içeren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Ekonomi Bakanlığı olarak ithalatın üzerinde önemli tedbirler alacaklarını belirten Zeybekci, yürütülen incelemeler, anti-damping soruşturmaları, ilave gümrük vergileri gibi önlemler paketlerinin hitap ettiği toplam ithalat grubunun 35 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi.



Zeybekci, bu ithalat grubunu önemli şekilde takip ettiklerini kaydederek, gelecek bir-iki ay içerisinde çok önemli sektör gruplarının da özel tedbirle karşılaşacağını ifade etti.



Basın mensuplarının bu tedbirlerin hangi ürünlere uygulanacağını sorması üzerine Zeybekci, "Özellikle elektrik-elektronik, cep telefonu, tablet gibi ürün gruplarında uygulamayı göreceğiz. Diğer anlamda da kimya gruplarıyla çalışmalarımız devam ediyor, bunları da yakında göreceğimiz ürün grupları olarak görebiliriz" dedi.



Zeybekci, bu konuda yürütülen soruşturmanın sonuçlanmak üzere olduğunu belirterek, bu ürünlerde yerli üretimi koruma adına böyle adımlar atılacağını dile getirdi. Zeybekci, yapılanın bir vergilendirme olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bu içerideki üretimi teşvik eden, rekabet gücünün artıran bir uygulama. Cep telefonlarını yerli üretime aldığınız zaman daha cazip hale getiren, onu vatandaşımızın kullanımına daha ucuz sunan bir uygulama. Üçüncü ülkelerden bahsediyorum, yerli üretimi engelleyen, Türkiye'ye cep telefonu, tablet, gerekse bazı bilgisayar ve iletişim cihazlarında Türkiye'ye ihracat yapmaları kaydıyla verilen destekler ve teşvikler var. Türkiye'deki üretimin canlanması, alternatif hale gelmesini engelleyici noktada verdikleri destekler var, biz bunları uluslararası bir çalışmayla tespit ediyoruz. Yaptıkları destekleri ülkeye giren haksız rekabetin üzerine vergi olarak koyuyoruz ve ürün fiyatlarında Türkiye'de bunun üretilmesini sağlayacak cazibeyi sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ithal ürünlerdeki, cep telefonlarındaki fiyatların artması söz konusu."