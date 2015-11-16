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itfaiye müdahalede geçikti 100 yıllık tarih yandı

İTFAİYE MÜDAHALEDE GEÇİKTİ 100 YILLIK TARİH YANDI

Bursa'da otomobillerin gelişi güzel park edilmeleri nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği sokakta restorasyonu yapılmış yaklaşık 100 yıllık üç katlı tarihi binada çıkan yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale edebildi.

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:43
Puan Ver : İtfaiye Müdahalede Geçikti 100 Yıllık Tarih Yandı(9/10)6


Hortumları birbirine bağlayan itfaiyecilerin çabalarına rağmen buna tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Olay Merkez Yıldırım ilçesi İpekçilik Mahallesi Karamani Sokak'ta meydana geldi. Restorasyonu yeni biten yaklaşık 100 yıllık tarihi üç katlı ahşap binanın bugün su ve ısı yalıtımı için izolasyon işlemleri yapıldığı sırada birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hareket etti. Ancak, mahallede oturan vatandaşların otomobillerini sokaklara çift sıra park etmeleri nedeniyle itfaiye araçları yangın yerine giremedi. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine ekipler itfaiye araçlarını ana caddeye park ederek hortumları birbirine ekleyip yangına müdahale ettiler.



Yapılan tüm müdahalelere rağmen üç katlı ahşap tarihi bina kullanılamaz hale gelirken alevler bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları oturdukları binalardan tahliye ederken UEDAŞ ekiplerinin yangın sırasında elektrikleri kesmemesi nedeniyle bir itfaiyeci elektrik akımına kapıldı. Yangın hortumunu elinden bırakan itfaiye eri olaydan yara almadan kurtuldu.








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