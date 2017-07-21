206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu

İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü

İTFAİYE EKİPLERİ ÖLMEK ÜZERE OLAN KÖPEĞİ BÖYLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kaliforniya'da yangında zarar gören köpek ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Köpeğin hayata döndürülme anı böyle kayda alındı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü(8/10)4

Bakersfield, Kaliforniya'da yanan bir evden bilinci kapalı halde çıkarılan Jack, itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinde aldığı oksijen yardımıyla hayata döndü. Ekipler, dumandan zehirlenen köpeğe evin bahçesinde özel hayvan maskesiyle oksijen verdi. Jack hayata döndükten sonra aşkla sahibinin kollarına koştu.

KAHRAMANIYLA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Solunum sıkıntıları ve ayağındaki hafif yanıklar tedavi edildikten sonra veteriner gözetiminde bir gece geçiren köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jack isimli köpeğin hayatını kurtaran itfaiye görevlisi, ailesinin yanına dönen köpeği evinde ziyaret etti.

( Kaynak: dailymail.co.uk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtfaiye  Ekipleri  Ölmek  Üzere  Olan  Köpeği  Böyle  Hayata  Döndürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER