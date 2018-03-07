Bakan'dan Deprem Uyarısı: Hükümetin Bir Bakanı Olarak Tedirginim!
Hgs Ve Ogs'den Geçiş Yapan Araç Sayısı Belli Oldu
Ölümüyle Ünlü İsimleri Yasa Boğdu! Peş Peşe Mesaj Yayınladılar
Tecavüz Sanığı Polise Verilen Beraat Kararında Skandal Gerekçe: Mağdurun Telefonunda Çok Sayıda Erkek Numarası Var
İşte Ypg'nin Çocuk Teröristleri: Daha 12 Yaşındalar
100 Milyarlık Yatırım Teşviki, Erdoğan Şahitliğinde Dağıtılacak
Sp Lideri, İngiliz Eşiyle İlgili Soruya İlk Kez Yanıt Verdi
İtfaiye Çalışanları Adalet Bakanı Gül'ü Anlamlı Türküyle Karşıladı
Sadece 999 Adet Üretiliyor! Range Rover Tarihinde Bir İlk Olacak
2B Araziler İçin Son Başvuru Tarihi Bugün
Putin'den Türkiye Yorumu: Anlaşmalarımız İşe Yarıyor
Mhp'den Önemli Mesaj: 2 Parti, Ak Parti Listesinden İttifaka Girebilir
Son Dakika! Cinderes'te Çatışmalar Başladı
Rusya'yı Satan Casus Zehirlendi, Kızıl Ajan Keyif Sürüyor
Ak Parti'den Saadet Partisi'yle İlgili Yeni Açıklama: Kapılar Kapanmadı
Trabzonspor, 2018'de Aldığı Sonuçlarla Kabus Yaşıyor
Tsk'da Devrim! 'robot Asker'ler Geliyor
Kara Kuvvetleri İhbar Etti! Müebbet Alan Ilıcak'a Yeni Casusluk Davası
Yarı Çıplak Tramvaya Bindi, Polislere Bıçak Çekti
İzmir'de Otel Yangını! Pencereden Arabaların Üstlerine Atladılar

İtfaiye Çalışanları Adalet Bakanı Gül'ü Anlamlı Türküyle Karşıladı

İTFAİYE ÇALIŞANLARI ADALET BAKANI GÜL'Ü ANLAMLI TÜRKÜYLE KARŞILADI

Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü itfaiye çalışanları, cesur çalışmalarını vurgulayan şarkıyla karşıladı.

Tarih : 07 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : İtfaiye Çalışanları Adalet Bakanı Gül'ü Anlamlı Türküyle Karşıladı(9/10)5

Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e itfaiye çalışanlarınca türkülü karşılama yapıldı.

ADALET BAKANI İTFAİYE EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara İtfaiyesi ziyareti sırasında itfaiye çalışanları ziyaret etti. İtfaiye çalışanları Abdülhamit Gül'ü, türküyle karşıladı.

İTFAİYE EKİBİNİN CESUR ÇALIŞMALARINI VURGULADI

İtfaiye erleriyle bir araya gelen Gül'ün gelişi şerefine bir itfaiye eri tarafından türkü okundu. İtfaiye erlerinin çalışmalarını vurgulayan cesur itfaiyeciler türküsü, dinleyenleri mest etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtfaiye  Çalışanları  Adalet  Bakanı  Gül  Ü  Anlamlı  Türküyle  Karşıladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER