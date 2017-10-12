Kuzey Irak yönetiminin yasadışı referandumuyla gerilimin tırmandığı Kerkük'te sular durulmuyor.

Dün gece Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, "Dünden bu yana Kerkük'te tansiyon yükselirken toplam 700 özel eğitimli PKK Kerkük'e girdi" dedi.

BOMBALI SALDIRIDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Dün gece Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük il merkezine yönelik kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrasında binayı Türkmen askeri güçleri tarafından koruma altına alındı.

SON KONTROL NOKTASI TÜRKMENLERDE

Kerkük'ün giriş ve çıkışlarının çeşitli bölgelerinde tank ve ağır makineli silahlara sahip peşmergeler görülürken, Bağdat yönünden Kerkük'e girişte son askeri kontrol noktasının Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Türkmen Birliklerinin elinde olduğu görüldü.

"TÜRKMENLER SAVAŞA HAZIR"

Kerkük'te DHA muhabiri İrfan Sapmaz'a konuşan, Haşdi Şabi Türkmen Birliği Kuzey Bölgesi Komutan Yardımcısı İrfan İmamlı, "Türkmenler herhangi bir saldırı ya da savaşa hazır." dedi.

"IRAK ORDUSUYLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Kerkük'e 15 kilometre uzaklıktaki Tazehurmatu bölgesinde Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri alarm durumunda bekliyorlar.

Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri 16. Tugay Komutanı Nebil İsa, "Irak Ordusu ile Türkmen birlikleri birlikte çalışıyorlar." dedi.

Kaynak: haberinburada