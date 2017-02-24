İTALYANLAR AÇIKLADI! SON 16 TURUNDA BEŞİKTAŞ...
İtalya'nın tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımları 5 yıldız üzerinden değerlendirdi...
APOEL (2 YILDIZ): Avrupa Ligi'nin sürpriz ekibi APOEL, grubu Olympiakos, Young Boys ve Astana'nın önünde lider bitirmişti. Son 32 turunda güçlü İspanyol ekibi Bilbao'yu da eleyen Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti temsilcisi, büyük bir başarıya imza atsa da bu turun en zayıf takımı...
Krasnodar (2 YILDIZ): Fenerbahçe'yi eleyerek büyük yankı uyandıran Krasnodar, son 16 turuna kalarak büyük bir başarıya imza attı ancak bu turun en zayıf ekiplerinden biri olarak gösteriliyorlar.
Genk (2 YILDIZ): Mütevazı kadrosuyla grubu lider geçip Rumen temsilcisi Astra Giurgi ile eşleşen Genk, onları da saf dışı bıraktı. Ligde kötü bir sezon geçiren Belçika ekibi, Avrupa Ligi'nde son 16 turunun zayıf ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.
Kopenhag (2 YILDIZ): Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu az farkla kaçıran ve Avrupa Ligi'ne gelen Kopenhag, Bulgar ekibi Ludogorets'in işini deplasmanda aldığı 2-1'lik skorla bitirdi. 0-0 biten ikinci maç ise hiçbir anlam taşımıyordu. Avrupa'da iyi bir sezon geçiren Kopenhag, mütevazı kadrosuyla son 16 turunun en zayıf halkalarından biri.
Gent (3 YILDIZ): Belçika Ligi'nde işler bu sezon onlar için iyi gitmiyor. Braga ve Konyaspor'u geçerek gruptan çıktıkları Avrupa Ligi'nde ise muhteşem bir başarı elde ettiler. İngiliz devi Tottenham'ı evinde 1-0 deviren Gent, deplasmandan 2-2'lik skorla dönerek Pochettino'nun güçlü takımı saf dışı bıraktı. Ancak buna rağmen halen Avrupa Ligi'nin zayıf takımlarından...
Olympiakos (3 YILDIZ): Avrupa'nın gediklilerinden olan Yunan ekibi Olympiakos, grup etabında zorlansa da ilk ikiye girmeyi başarmıştı. Son 32 turunda Osmanlıspor ile evinde 0-0'lık skoru paylaşan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 3-0 galip geldi ve turladı. Avrupa kupalarının olmazsa olmazı konumundaki Yunan ekibi, favorilerden biri değil.
Beşiktaş (4 YILDIZ): Şampiyonlar Ligi'nden talihsizce elenen ve Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı rahat geçen Beşiktaş, gazeteye göre Avrupa Ligi'nin en iyi üçüncü takımlarından biri.
kaynak:habertürk
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