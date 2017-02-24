

Genk (2 YILDIZ): Mütevazı kadrosuyla grubu lider geçip Rumen temsilcisi Astra Giurgi ile eşleşen Genk, onları da saf dışı bıraktı. Ligde kötü bir sezon geçiren Belçika ekibi, Avrupa Ligi'nde son 16 turunun zayıf ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.



Kopenhag (2 YILDIZ): Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu az farkla kaçıran ve Avrupa Ligi'ne gelen Kopenhag, Bulgar ekibi Ludogorets'in işini deplasmanda aldığı 2-1'lik skorla bitirdi. 0-0 biten ikinci maç ise hiçbir anlam taşımıyordu. Avrupa'da iyi bir sezon geçiren Kopenhag, mütevazı kadrosuyla son 16 turunun en zayıf halkalarından biri.



Gent (3 YILDIZ): Belçika Ligi'nde işler bu sezon onlar için iyi gitmiyor. Braga ve Konyaspor'u geçerek gruptan çıktıkları Avrupa Ligi'nde ise muhteşem bir başarı elde ettiler. İngiliz devi Tottenham'ı evinde 1-0 deviren Gent, deplasmandan 2-2'lik skorla dönerek Pochettino'nun güçlü takımı saf dışı bıraktı. Ancak buna rağmen halen Avrupa Ligi'nin zayıf takımlarından...