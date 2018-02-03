İTALYAN SCOUTLAR, BEŞİKTAŞ MAÇINDA HARUN TEKİN'İ İZLEDİ
İsmi Juventus'la anılan 28 yaşındaki Harun Tekin'i Bursaspor maçında İtalyan scoutlar izledi.
Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir performansa imza attı. Yaptığı kurtarışlarla takımının en azından 1 puan almasında önemli rol oynayan ismin ise tribünlerde sürpriz misafirleri vardı.
İTALYAN SCOUTLAR İZLEDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; adı daha önce Juventus'la anılan 28 yaşındaki kaleciyi Beşiktaş maçında İtalyan scoutların izlediği öğrenildi. Sezon başından bu yana bir çok takımın scout gönderdiği isimlerin başında gelen Harun Tekin'e sezon sonunda ciddi tekliflerin gelebileceği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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