Türkiye motosiklet sektöründe en çok motosiklet satışını gerçekleştiren ilk 3 firma arasında yer alan Kuba Motor, 2015 yılında Türkiye distribütörlüğünü aldığı Benelli ile dev bir anlaşmaya imza attı. 106 yıllık İtalyan firması Benelli, yapılan anlaşmanın ardından İtalya ve Çin'den sonra üçüncü üretim tesisini Türkiye'de kurma kararı aldı. Yapılan anlaşma ile Benelli, merkezi Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Kuba Motor'un 50 bin metrekare alana sahip üretim tesisi ile Türkiye genelindeki 300'den fazla bayisi ve 400'den fazla servis ağını kullanacak.

ÜRETİEME 2018'DE BAŞLAYACAK

Motosiklet tutkunlarını heyecanlandıran dev anlaşma ile Benelli'nin Türkiye'deki üretimine 2018 yılında başlaması bekleniyor.

Kuba Motor Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Müjdeci, yapılan dev anlaşma ile ilgili, "Benelli markasını 2015 yılında Türkiye pazarına getirme hedefimizi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcayarak başarı sağladık. 2017 yılı içerisinde hem Benelli'nin Türkiye hakkındaki olumlu düşünceleri hem de bizim çabalarımız sonucunda İtalyan devine dünyadaki 3. üretim tesisini ülkemizde açması kararını aldırdık. Diliyoruz ki bu büyük anlaşma ile ülkemizdeki motosiklet sektörüne ve Türkiye ekonomisine katkımızı daha da güçlendiririz" dedi.

ASIRLIK HİKAYE BENELLİ

1911'den bu yana motosikleti bir tutku olarak adlandıran Benelli, 100 yılı aşkın süredir yenilikçi hedefler ve gelişmiş teknoloji ile donatılmış modelleri, zarif ve sportif motosikletleri ile biliniyor. Modellerinde en rahat sürüş konforunu sağlamayı amaçlayan ve bunu gerçekleştirirken de her zaman çevreye saygı duyan Benelli, sürücülere sağladığı nihai bir sürüş ile motosiklet tutkunlarının beğenisini kazanıyor. İtalya'nın Pesaro şehrinden dünyaya yayılan asırlık Benelli, İtalyan dehasını, stilini ve mühendisliğini küresel vizyon ile birleştirerek, geleceğe yönelik sağlam adımlar atmayı benimsiyor.

Kaynak: haberinburada