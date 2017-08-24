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İtalyan Golcü Giovinco, Frikikte Kaleciyi Çaresiz Bıraktı

İTALYAN GOLCÜ GİOVİNCO, FRİKİKTE KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

Amerikan Futbol Ligi'nde Toronto forması giyen Giovinco, Philadephia Union maçının 10. dakikasında attığı frikik golüyle maça damga vurdu.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : İtalyan Golcü Giovinco, Frikikte Kaleciyi Çaresiz Bıraktı(5/10)1

Amerikan Futbol Ligi MLS'de Toronto, Philadephia Union'la karşılaştı. Mücadele 3-0'lık Toronto üstünlüğüyle sona ererken 30 yaşındaki İtalyan yıldız Giovinco, maçın önüne geçti.

KLASINI KONUŞTURDU

10. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Giovinco, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleciyi avladı. Top tam 90'a giderken, Giovinco klasını yine konuşturdu.

3-0'lık galibiyetle birlikte Toronto, 27. haftası geride kalan ligde 53 puanla liderliğini sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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