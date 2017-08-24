İTALYAN GOLCÜ GİOVİNCO, FRİKİKTE KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI
Amerikan Futbol Ligi'nde Toronto forması giyen Giovinco, Philadephia Union maçının 10. dakikasında attığı frikik golüyle maça damga vurdu.
Amerikan Futbol Ligi MLS'de Toronto, Philadephia Union'la karşılaştı. Mücadele 3-0'lık Toronto üstünlüğüyle sona ererken 30 yaşındaki İtalyan yıldız Giovinco, maçın önüne geçti.
KLASINI KONUŞTURDU
10. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Giovinco, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleciyi avladı. Top tam 90'a giderken, Giovinco klasını yine konuşturdu.
3-0'lık galibiyetle birlikte Toronto, 27. haftası geride kalan ligde 53 puanla liderliğini sürdürdü.
Kaynak: haberinburada
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