İtalyan golcü Antonio Cassano, futbolu bıraktığı açıklayıp, ardından "Zaaf anında alınmış karardı, özür diliyorum." diyerek kararından vazgeçmişti. Cassano, bu kararından da vazgeçerek futbolu bıraktı.

Golleri kadar sansasyonel hayatıyla da hatırladığımız İtalyan golcü Antonio Cassano, bu kez kafaları iyice karıştırdı. Cassano, Verona'ya transfer olduktan yalnızca 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Ancak tecrübeli golcü kararını birkaç saat içerisinde değiştirirek futbola geri döndü.

KARARINI 6 GÜN SONRA DEĞİŞTİRDİ

Antonio Cassano, futbola geri döndüğünü açıkladığı karardan 6 gün sonra tekrar karar değiştirerek futbolu bıraktığını açıkladı. İtalyan golcü yaptığı açıklamada "Zaaf anında alınmış bir karardı, taraftardan özür diliyorum" sözleriyle aldığı karardan geri dönmüştü.

Futbola Bari yapısında başlayan 35 yaşındaki İtalyan forvet, geçtiğimiz sezon Sampdoria formasıyla 25 maça çıktı ve 2 gol attı. Cassano, 8 gün önce Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Kariyeri boyunca toplam 515 maça çıkan Antonio Cassano 139 gol attı.

Kaynak: haberinburada