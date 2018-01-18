Juventus Genel Direktörü Giuseppe Marotta, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Can için girişimde bulunduklarını açıkladı.

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Can'ın sezon sonu bonservissiz bir şekilde Juventus'a transfer olacağı iddia ediliyor. Transfer hakkında konuşan Juventus Genel Direktörü Giuseppe Marotta ise Emre Can hakkında flaş sözler kullandı.

24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi çok istediklerini belirten Marotta, "Emre Can'ın Liverpool ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağını bilmiyorum ama onu transfer edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Futbolcunun kararını beklemek zorundayız" dedi.

"BİZ GİRİŞİMLERİMİZİ YAPTIK"

İtalya basınına konuşan Giuseppe Marotta, "Emre Can'ın sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Yani onunla anlaşmak için iznimiz var. Biz de girişimlerimizi sonuna kadar yaptık" sözlerini kullandı.

"JUVENTUS İLE SÖZLEŞME İMZALAMADIM"

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ise transfer hakkında "Menajerim her şeyle ilgileniyor. Yaza kadar Liverpool'dayım. Juventus ile sözleşme imzalamış değilim. Herkesle konuşuyorum. Tabii ki Liverpool ile de konuşuyorum. Hala sözleşmem var ve Liverpool harika bir kulüp. Ne diyebilirim ki? Menajerim ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada