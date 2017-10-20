Crystal Palace ve Newcastle'ın ardından, Milan da Cenk Tosun için devreye girdi… İtalyan medyası, sezon öncesi 7 oyuncuya 180 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen İtalyan ekibinin, ligde zor günler geçirdiğini ve forvette yaşanan sıkıntıyı Cenk Tosun'la çözmeyi planladığını yazdı.

ÜNLÜ FUTBOLCULARLA YARIŞIYOR

Monaco ağlarını iki kez havalandıran Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı. Cenk'in yanı sıra Messi, Rashford, Hazard, Neymar, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada