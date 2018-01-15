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İtalyan devi Leroy Sane'ye talip oldu

İTALYAN DEVİ LEROY SANE'YE TALİP OLDU

İtalya Ligi lideri Napoli, Manchester City'in Alman futbolcusunu sezon sonu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Napoli yıldız futbolcu için 70 milyon euroyu gözden çıkardı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 10:00
Puan Ver : İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu(7/10)3

İtalya Serie A'nın lideri Napoli, sezon sonu için yıldız bir oyuncuya talip oldu.

Çizme ekibinde teknik direktör Maurizio Sarri'nin isteği üzerine harekete geçen yönetimin Manchester City'de harika bir sezon geçiren Leroy Sane'yi gelecek sezon için takıma kazandırmayı planlıyor.

SANCHEZ GELİYOR, SANE GİDİYOR

İngiliz kulübünün gündeminde bulunan Alexis Sanchez'i transfer ettiği takdirde Napoli'nin genç yıldız için 70 milyon Euroyu gözden çıkarabileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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