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İtalyan devi Juventus gol olup yağdı!

İTALYAN DEVİ JUVENTUS GOL OLUP YAĞDI!

İtalya Serie A 23. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, evinde Sassuolo'yu 7-0'lık skorla geçti.

Tarih : 04 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : İtalyan Devi Juventus Gol Olup Yağdı!(8/10)4

İtalya Serie A'da Napoli ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, sahasında ağırladığı Sassuolo karşısında gol şov yaptı. Juventus, Sassuolo'yu 7-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

GONZALO HIGUAIN HAT-TRİCK YAPTI

Bu sezon Serie A'daki en farklı galibiyeti alan Juventus'un gollerini, 63, 74, 83. dakikalarda Gonzalo Higuain, 24, 27. dakikalarda Sami Khedira, 9. dakikada Alex Sandro ve 38. dakikada Miralem Pjanic kaydetti.

Juventus, bu galibiyetle birlikte puanını 59 yaptı ve Napoli maçının skorunu beklemeye başladı. Sassuolo ise 22 puanla 14. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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