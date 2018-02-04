İtalya Serie A'da Napoli ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, sahasında ağırladığı Sassuolo karşısında gol şov yaptı. Juventus, Sassuolo'yu 7-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

GONZALO HIGUAIN HAT-TRİCK YAPTI

Bu sezon Serie A'daki en farklı galibiyeti alan Juventus'un gollerini, 63, 74, 83. dakikalarda Gonzalo Higuain, 24, 27. dakikalarda Sami Khedira, 9. dakikada Alex Sandro ve 38. dakikada Miralem Pjanic kaydetti.

Juventus, bu galibiyetle birlikte puanını 59 yaptı ve Napoli maçının skorunu beklemeye başladı. Sassuolo ise 22 puanla 14. sırada kaldı.

Kaynak: haberinburada