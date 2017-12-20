Süper Lig'de ilk devrenin bitimine sayılı günler kala transfer hazırlıklarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacak. Transfer çalışmalarını uzun süredir büyük bir gizlilik içerisinde yürüten siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Cenk Tosun dosyasını açacak.

SADECE PALACE YAZILI TEKLİF YAPTI

Şu ana kadar devre arası için Cenk'e hiçbir yazılı teklifin gelmemesi nedeniyle acele etmeyen siyah-beyazlılar sözlü tekliflerin ne kadar ciddi olduğunu araştıracak. Golcü oyuncu için geçtiğimiz yaz döneminde sadece Crystal Palace'tan yazılı teklif alan Beşiktaşlı yöneticiler; Juventus, Manchester City ve Newcastle United'tan da resmi teklif bekliyor. Daha önce siyah-beyazlı kulübe sözlü olarak Cenk Tosun ile ilgilendiklerini beyan eden kulüplerin arasında Juventus'un da bulunduğu belirlendi. İtalyan devinin birkaç kez sözlü teklifte bulunarak transfer için nabız yokladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ GÖZÜNÜ DEMBA BA'YA DİKTİ

Beşiktaş Yönetimi yapacağı kritik toplantıda Cenk Tosun'un olası satışı senaryosu karşısında izlenecek transfer stratejisini de belirleyecek. Demba Ba ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, Senegalli golcünün Shanghai Shenhua ile bağlarını koparmasını bekliyor. Kartal; Mario Gomez, Gignac ve Benteke gibi forvetleri de yakından takip ediyor. Devre arasında kiralık veya bonservissiz golcü almak isteyen Beşiktaş ilk hedef olarak belirlenen yıldız isimleri kadrosuna katamazsa büyük olasılıkla Demba Ba'yı renklerine bağlayacak.

Kaynak: haberinburada