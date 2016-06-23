

Gruptan çıkmayı oynadığı Belçika ve İsveç maçlarını kazanarak garantileyen İtalya'nın yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı son İrlanda Cumhuriyeti maçındaki performansı, İtalyan basını tarafından eleştirildi.







Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, İtalya-İrlanda Cumhuriyeti maçının ardından "Bize İtalya'yı geri verin" diye manşet attı. Haberde, İtalya Milli Takımı'nın yedeklerinin hayal kırıklığı yarattığı, son 16 turunda karşılaşılacak İspanya'nın daha farklı bir İtalya bulması gerektiği ifade edildi.







Yazıda, İtalya'nın İrlanda maçına teknik direktörü Antonio Conte'nin tercihiyle B takım denilebilecek yedeklerle çıktığı ve bu kadronun A takımdan kilit oyuncu sayılabilecek stoper Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli ve Alessandro Florenzi ile takviye edildiği ama bunun da yeterli olmadığı kaydedildi. İtalya Milli Takımı'nın başında çıktığı bir resmi maçta ilk yenilgisini alan teknik direktör Conte, sarı kart cezası sınırındaki Bonucci'yi oynatarak riske etmesi sebebiyle de ayrıca eleştirildi.







Dünkü maçta İtalya'da ışık saçan tek oyuncunun Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne olduğu belirtilirken, İspanya ile yapılacak mücadelede İtalya'nın daha farklı olması gerektiği vurgulandı.



Corriere dello Sport gazetesi ise İtalya'nın İrlanda'ya kaybetse de aklının İspanya maçında olduğunu belirtti. İrlanda'nın 85. dakikada Brady'nin kafa golüyle güldüğünü ve bu golün İrlanda'ya turu getirirken, Arnavutluk ve Türkiye'nin turnuva dışında kaldığı ifade edildi.







Gazetedeki haberde, İrlanda karşısında alınan bu yenilginin, Paris'te İspanya'ya karşı yapılacak mücadele öncesi eksiklerin kapatılması bakımında faydalı bir yenilgi olabileceği dile getirildi.



La Repubblica gazetesi de İrlanda'nın hak ederek bir galibiyet aldığını, teknik direktör Conte'nin bütün dikkatini son 16 turunda karşılaşacağı İspanya'ya verdiğini belirtti.