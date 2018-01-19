İtalyan gazeteciler, Conte ile sık sık kapışan Mourinho'ya isminin yazılı olduğu formayı imzalattı, olayı anlayan Portekizli hoca kahkaha attı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, son haftalarda Chelsea Menajeri Antonio Conte ile girdiği tartışmalarla gündeme gelmişti.

Conte'nin 'küçük adam' diyerek aşağıladığı Portekizli teknik adama İtalyan gazeteciler otel önünde bir sürpriz yaptı.

CONTE YAZISINI GÖRÜNCE KAHKAHA ATTI

Mourinho'ya Manchester United forması imzalatan gazeteciler daha sonra formanın arkasını çevirdiler ve Antonio Conte yazısını gösterdiler. Tecrübeli teknik adam ise bu olay sonrası gülerek otele yürüdü.

Kaynak: haberinburada