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İtalyan Basını Şaşkın: 1 Puan Gerideki Tudor, Kovuldu
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İtalyan basını şaşkın: 1 puan gerideki Tudor, kovuldu

İTALYAN BASINI ŞAŞKIN: 1 PUAN GERİDEKİ TUDOR, KOVULDU

İtalyan basını, Igor Tudor'un Galatasaray'dan kovulmasına şaşırdı, "Lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde olmasına rağmen yollar ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : İtalyan Basını Şaşkın: 1 Puan Gerideki Tudor, Kovuldu(6/10)2

Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Tudor'la yolların ayrıldığı dün resmen açıklandı. Juventus'un eski defans oyuncusu olan İgor Tudor'un ayrılığı İtalya basınında sürpriz olarak değerlendirildi.

İşte İtalya gazetelerindeki Tudor satırları;

"LİDERDEN 1 PUAN GERİDEYDİ"

Tuttosport: 'Eski Juventus defans oyuncusu, Yeni Malatya yenilgisinin faturasını ağır ödedi. Ligde 2. sırada yer almasına ve lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen Galatasaray, Tudor'u Yeni Malatyaspor'a yenildiği için kovdu. Tudor ayrıca Beşiktaş'a 3-0, Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.'

"1. YILINI DOLDURAMADAN KOVULDU"

Corriere Dello Sport: Eski Juventuslu Tudor, daha 1. yılını doldurmadan görevinden alındı; takımı ligde 2. sırada yer almasına rağmen.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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