İTALYAN BASINI ŞAŞKIN: 1 PUAN GERİDEKİ TUDOR, KOVULDU
İtalyan basını, Igor Tudor'un Galatasaray'dan kovulmasına şaşırdı, "Lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde olmasına rağmen yollar ayrıldı." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Tudor'la yolların ayrıldığı dün resmen açıklandı. Juventus'un eski defans oyuncusu olan İgor Tudor'un ayrılığı İtalya basınında sürpriz olarak değerlendirildi.
İşte İtalya gazetelerindeki Tudor satırları;
"LİDERDEN 1 PUAN GERİDEYDİ"
Tuttosport: 'Eski Juventus defans oyuncusu, Yeni Malatya yenilgisinin faturasını ağır ödedi. Ligde 2. sırada yer almasına ve lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen Galatasaray, Tudor'u Yeni Malatyaspor'a yenildiği için kovdu. Tudor ayrıca Beşiktaş'a 3-0, Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.'
"1. YILINI DOLDURAMADAN KOVULDU"
Corriere Dello Sport: Eski Juventuslu Tudor, daha 1. yılını doldurmadan görevinden alındı; takımı ligde 2. sırada yer almasına rağmen.
Kaynak: haberinburada
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