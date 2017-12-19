Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Tudor'la yolların ayrıldığı dün resmen açıklandı. Juventus'un eski defans oyuncusu olan İgor Tudor'un ayrılığı İtalya basınında sürpriz olarak değerlendirildi.

İşte İtalya gazetelerindeki Tudor satırları;

"LİDERDEN 1 PUAN GERİDEYDİ"

Tuttosport: 'Eski Juventus defans oyuncusu, Yeni Malatya yenilgisinin faturasını ağır ödedi. Ligde 2. sırada yer almasına ve lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen Galatasaray, Tudor'u Yeni Malatyaspor'a yenildiği için kovdu. Tudor ayrıca Beşiktaş'a 3-0, Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.'

"1. YILINI DOLDURAMADAN KOVULDU"

Corriere Dello Sport: Eski Juventuslu Tudor, daha 1. yılını doldurmadan görevinden alındı; takımı ligde 2. sırada yer almasına rağmen.

Kaynak: haberinburada