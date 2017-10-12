İTALYAN AKADEMİSYEN, KÖPEĞİNİN HASTALIĞINI İZİN SAYMAYAN İŞ YERİNİ ALT ETTİ
İtalya'da köpeği hastalandığı için işe gidemeyen bir kadın, iş yeriyle girdiği hukuk mücadelesini kazandı ve çalışmadığı günlerin parasını aldı. İtalya mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alınıyor.
Köpeği hastalandığı için işe gidemeyen bir İtalyan, iş yeriyle girdiği hukuk mücadelesini kazandı ve çalışmadığı günlerin parasını aldı.
HASTA KÖPEĞİNE BAKMAK İÇİN 2 GÜN İŞE GİTMEDİ
Adı açıklanmayan ve Roma La Sapienza Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu belirtilen kişi, ameliyat olan 12 yaşındaki Cucciola adlı köpeğine bakabilmek için iki gün işe gitmedi.
KÖPEK İZİN GEREKÇESİ SAYILMAYINCA İŞ YERİNE DAVA AÇTI
Ancak işe gitmeme gerekçesinin kabul edilmemesinin ardından hayvanlar üzerinde deneylerin yasaklanması için mücadele eden yardım örgütü LAV'ın yardımıyla üniversiteye dava açtı.
Avukatlar duruşmada, İtalyan yasaları uyarınca acı çeken hayvanları terk etmenin suç olduğuna ve bunun bir yıl hapis ya da 10 bin euroyla cezalandırıldığına dikkat çekti.
MAHKEME KÖPEĞİN HASTALANMASINI "AİLEVİ NEDEN" SAYDI
Yargıç, köpeğin hastalanmasının "ciddi ya da ailevi nedenler"den biri olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.
İTALYA'DA BİR İLK OLAN KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK
İtalya mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alınıyor. LAV Başkanı Gianluca Felicetti, kararı "mali kazanç ya da iş yapma kabiliyetleri için kullanılmayan hayvanların aile fertlerinden biri olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım" olarak niteledi ve bundan böyle aynı durumdaki kişilerin hayvanlarının rahatsızlığını "ailevi neden" olarak gösterebileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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