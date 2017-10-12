Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ'un Yargılanması İçin Başbakanlık'tan Kovuşturma İzni İstedi
Son Dakika! İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Tbmm'de Kabul Edildi
İsviçreli Futbolcu Lichstiner, Bilerek Rakibinin Eline Bastı
İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti
12 Parmaklı Olan Brezilyalı Kardeşler Durumu Avantaja Çevirip Kaleci Oldu
Brezilyalı Efsane Futbola Geri Dönüyor
Çipras F16'ya Binip Ege'de İt Dalaşı Heyecanı Yaşadı
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 1 İyi 1 Kötü Haber
Eşleri Dahi Olsa 18 Yaş Altı Kadınlarla İlişkiye Girmek Tecavüz Sayılacak!
Avustralyayı Futbolcu Tim Cahill, Gol Sevincine Reklam Aldı
Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak
12 Soruda Üniversiteye Girişte Yeni Sınav Sistemi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Iraklı, Eşini Boğarak Öldürüp Başında 4 Saat Bekledikten Sonra İntihar Etti
Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti
Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Itc Başkanı Ağaoğlu: Son 24 Saatte 700 Özel Eğitimli Pkk'lı Kerkük'e Girdi
Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı
Beşiktaş, Fikret Orman Yüzünden İflas Ettim Diyen Firmayı Yalanladı
Kızına Tecavüz Eden Sapığı Öldüren Anneyi Mahkeme Haklı Buldu!

İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti

İTALYAN AKADEMİSYEN, KÖPEĞİNİN HASTALIĞINI İZİN SAYMAYAN İŞ YERİNİ ALT ETTİ

İtalya'da köpeği hastalandığı için işe gidemeyen bir kadın, iş yeriyle girdiği hukuk mücadelesini kazandı ve çalışmadığı günlerin parasını aldı. İtalya mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alınıyor.

Tarih : 12 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti(6/10)2

Köpeği hastalandığı için işe gidemeyen bir İtalyan, iş yeriyle girdiği hukuk mücadelesini kazandı ve çalışmadığı günlerin parasını aldı.

HASTA KÖPEĞİNE BAKMAK İÇİN 2 GÜN İŞE GİTMEDİ

Adı açıklanmayan ve Roma La Sapienza Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu belirtilen kişi, ameliyat olan 12 yaşındaki Cucciola adlı köpeğine bakabilmek için iki gün işe gitmedi.

KÖPEK İZİN GEREKÇESİ SAYILMAYINCA İŞ YERİNE DAVA AÇTI

Ancak işe gitmeme gerekçesinin kabul edilmemesinin ardından hayvanlar üzerinde deneylerin yasaklanması için mücadele eden yardım örgütü LAV'ın yardımıyla üniversiteye dava açtı.

Avukatlar duruşmada, İtalyan yasaları uyarınca acı çeken hayvanları terk etmenin suç olduğuna ve bunun bir yıl hapis ya da 10 bin euroyla cezalandırıldığına dikkat çekti.

MAHKEME KÖPEĞİN HASTALANMASINI "AİLEVİ NEDEN" SAYDI

Yargıç, köpeğin hastalanmasının "ciddi ya da ailevi nedenler"den biri olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

İTALYA'DA BİR İLK OLAN KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK

İtalya mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alınıyor. LAV Başkanı Gianluca Felicetti, kararı "mali kazanç ya da iş yapma kabiliyetleri için kullanılmayan hayvanların aile fertlerinden biri olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım" olarak niteledi ve bundan böyle aynı durumdaki kişilerin hayvanlarının rahatsızlığını "ailevi neden" olarak gösterebileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtalyan  Akademisyen  Köpeğinin  Hastalığını  İzin  Saymayan  İş  Yerini  Alt  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER