O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

italya'daki sonuç ab'yi endişendiriyor

İTALYA'DAKİ SONUÇ AB'Yİ ENDİŞENDİRİYOR

İtalya'da Pazar günü gerçekleşen Referandumdan AB karşıtları büyük bir zafer elde etti.

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:41
Puan Ver : İtalya'daki Sonuç Ab'yi Endişendiriyor(10/10)12


İtalya'da Pazar günü gerçekleşen Referandumdan AB karşıtları büyük bir zafer elde etti. İtalyan halkının %60'ı Renzi hükümetinin hazırladığı anayasa değişiklik teklifine 'hayır' dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından Renzi istifa edeceğini açıklarken, İtalya'da büyük bir siyasi belirsizlik sürecine girdi.



İtalyan Anayasa'nın 139 maddesinden 47'sinin değiştirilmesini öngören referandum için Renzi, 'evet' kampanyasını yürüttü. Muhalefet ve AB karşıtı kesimler ise söz konusu Anayasa değişikliğine karşı 'Hayır' dedi. Renzi, siyasi geleceğini etkileyecek olan söz konusu referandum öncesi yaptığı açıklamada 'evet' oyunun çıkmaması durumunda istifa edeceğini söyledi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: İtalya  Daki  Sonuç  Ab  Yi  Endişendiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER