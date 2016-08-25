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italya'daki depremde ölü sayısı 250'ye çıktı

İTALYA'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 250'YE ÇIKTI

Meydana gelen depremde ölü sayısı 250'ye yükseldi..

Tarih : 25 Ağustos 2016, 09:19
Puan Ver : İtalya'daki Depremde Ölü Sayısı 250'ye Çıktı(0/10)


Meydana gelen depremde ölü sayısı 250'ye yükseldi.. Yerel yetkililere göre çok sayıda ev yıkıldı ve enkaz altında hala çok sayıda depremzedenin bulunduğu sanılıyor. Bu arada ilk depremden bir saat sonra aynı bölgede 5.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Son olarak 2009'da İtalya'nın merkez bölgesindeki L'Aquila kentini vuran depremde 300'ü aşkın kişi ölmüştü.








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