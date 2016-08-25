İTALYA'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 250'YE ÇIKTI
Meydana gelen depremde ölü sayısı 250'ye yükseldi..
Meydana gelen depremde ölü sayısı 250'ye yükseldi.. Yerel yetkililere göre çok sayıda ev yıkıldı ve enkaz altında hala çok sayıda depremzedenin bulunduğu sanılıyor. Bu arada ilk depremden bir saat sonra aynı bölgede 5.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Son olarak 2009'da İtalya'nın merkez bölgesindeki L'Aquila kentini vuran depremde 300'ü aşkın kişi ölmüştü.
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