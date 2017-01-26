İTALYA'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE 29 KİŞİ ÖLDÜ
İtalya'da geçen hafta art arda meydana gelen depremlerin ardından çığ düşen otelde toplamda 11 kişi enkaz altından kurtarılırken 29 kişi öldü
İtalya'daki çığ felaketinde otel enkazında kalan son cesetler de çıkartılırken, felakette ölü sayısının 29 olduğu kesinleşti.
Çığ düşen Rigopiano Oteli'nin enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere bir haftadır yürütülen çalışmalarda sona gelindi.
Resmi verilere göre, çığ düşen otelde 29 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 29 kişinin cesetleri de enkaz altından çıkarıldı. Olayın üstünden 40 saat geçtikten sonra geçen cumartesi ve pazar günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı.
Olayın meydana geldiği sırada otelde, 4'ü çocuk 28 konuk ve 12 de otel görevlisinin olduğu bildirildi.
kaynak:habertürk
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