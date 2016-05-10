İTALYA'DA ŞAMPİYON DHL MODENA
İtalya Erkekler 1. Ligi'nin şampiyonu, Perugia'yı 3-2 yenerek seride 3-0 öne geçen DHL Modena oldu...
DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (23-25, 25-20, 17-25, 25-16, 15-13) Seri: 3-0
DHL MODENA: Mossa De Rezende 2, Petric 11, Casadei, Rossini (L), Sartoretti, Ngapeth 29, Nikic 1, Bossi 4, Sens, Saatkamp 11, Vettori 14, Sighinolfi. Non entrati Donadio, Soli. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 8, Fromm, Holt 1, De Cecco 3, Kaliberda 6, Giovi (L), Russell 18, Dimitrov 1, Elia, Atanasijevic 21, Fanuli, Birarelli 10. Non entrati Tzioumakas. All. Kovac.
HAKEMLER: Pasquali, Bartolini.
SÜRE: 32', 28', 25', 25', 16'; toplam: 149'.
SEYİRCİ: 5.100
HASILAT: 67.200.
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