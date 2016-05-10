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italya'da şampiyon dhl modena

İTALYA'DA ŞAMPİYON DHL MODENA

İtalya Erkekler 1. Ligi'nin şampiyonu, Perugia'yı 3-2 yenerek seride 3-0 öne geçen DHL Modena oldu...

Tarih : 10 Mayıs 2016, 10:07
Puan Ver : İtalya'da Şampiyon Dhl Modena(6/10)4


DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (23-25, 25-20, 17-25, 25-16, 15-13) Seri: 3-0

DHL MODENA: Mossa De Rezende 2, Petric 11, Casadei, Rossini (L), Sartoretti, Ngapeth 29, Nikic 1, Bossi 4, Sens, Saatkamp 11, Vettori 14, Sighinolfi. Non entrati Donadio, Soli. All. Lorenzetti.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 8, Fromm, Holt 1, De Cecco 3, Kaliberda 6, Giovi (L), Russell 18, Dimitrov 1, Elia, Atanasijevic 21, Fanuli, Birarelli 10. Non entrati Tzioumakas. All. Kovac.

HAKEMLER: Pasquali, Bartolini.

SÜRE: 32', 28', 25', 25', 16'; toplam: 149'.

SEYİRCİ: 5.100

HASILAT: 67.200.

 








Etiketler: İtalya  Da  Şampiyon  Dhl  Modena    haber

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