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italya'da mülteci fonları mafyanın kasasına aktı

İTALYA'DA MÜLTECİ FONLARI MAFYANIN KASASINA AKTI

İtalya'da polis, aralarında "Misericordia" (Merhamet) adlı Katolik örgütün üyelerinin bulunduğu 68 kişiyi, Crotone kentindeki ülkenin en büyük mülteci karşılama merkezine ait fonların bir şebekeye aktarılmasına aracılık ettikleri suçlamasıyla gözaltına aldı.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 12:43
Puan Ver : İtalya'da Mülteci Fonları Mafyanın Kasasına Aktı(8/10)7


Şebekeye yönelik operasyonu yöneten Emniyet Müdürü Giuseppe Governale, yaptığı açıklamada, Calabria bölgesinde faaliyet gösteren "Ndragheta" adlı mafyanın, Katolik gönüllüler grubunu, Crotone'da bulunan Isola di Capo Rizzuto mülteci karşılama merkezindeki fonlarını gaspetmek için kullandığını belirtti.



Governole, "Karşılama merkezi ve Merhamet, mafyanın bankamatiğine dönüşmüş." ifadelerini kullandı.



36 MİLYON AVRO AKTARILDI



Mafyanın Arena adlı kolunun son 10 yıldır Crotone'de faaliyet yürüten merkeze Merhamet grubu ve onun lideri Leonardo Sacco aracılığıyla sızdığı, Arena tarafından işletilen şirketlerle merkeze yemek hizmetleri sağlamak üzere taşeron sözleşmeler imzalayan hayır kuruluşunun bu yolla 2006-2015 yılları arasında mültecilere ayrılan 103 milyon avroluk kaynağın 36 milyon avrosunu mafyanın kasasına aktardığı kaydedildi.



Polis, Merhamet grubuyla ilişkili Edoardo Scordio adlı Katolik papazın da olayla ilgili göz altına alındığını, zanlının mültecilere ayrılan kamu fonlarının mafyaya aktarılması için sistemi kuran kişi olduğunu bildirdi.



 



kaynak:sabah








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