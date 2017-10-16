İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi
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İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi

İTALYA'DA MİLANO DERBİSİNDE INTER, MİLAN'I 3-2 YENDİ

İtalya Serie A'da oynanan Inter-Milan derbisini, Mauro Icardi'nin attığı gollerle Inter 3-2 kazandı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 02:20
Puan Ver : İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi(8/10)4

Serie A'da 8. hafta karşılaşmalarında ligin iki ezeli rakibi, Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta sezona çok iyi başlayan Inter, Milan'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 devirmeyi başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEZASI NEDENİYLE OYNAMADI

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun cezası nedeniyle forma giyemediği maça etkili başlayan ev Inter, 28. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu .

Maçın ikinci yarısı ise gol düellosuna sahne oldu. İkinci yarıya baskılı başlayan Milan, 56. dakikada Suso'nun golüyle eşitliği yakaladı.

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mauro Icardi durumu 2-1'e getirse de, 81. dakikada Milan, Giacomo Bonaventura'nun golüyle ümitlendi: 2-2.

SON DAKİKADA GELEN PENALTI GOLÜ SONUCU BELİRLEDİ

Maçın kader anı ise son dakikada yaşandı. 90. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Icardi, takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarak galibiyeti getirdi: 3-2.

Bu sonucun ardından Inter 22 puana yükselirken, Milan ise 12 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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