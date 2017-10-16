İTALYA'DA MİLANO DERBİSİNDE INTER, MİLAN'I 3-2 YENDİ
İtalya Serie A'da oynanan Inter-Milan derbisini, Mauro Icardi'nin attığı gollerle Inter 3-2 kazandı.
Serie A'da 8. hafta karşılaşmalarında ligin iki ezeli rakibi, Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta sezona çok iyi başlayan Inter, Milan'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 devirmeyi başardı.
HAKAN ÇALHANOĞLU CEZASI NEDENİYLE OYNAMADI
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun cezası nedeniyle forma giyemediği maça etkili başlayan ev Inter, 28. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu .
Maçın ikinci yarısı ise gol düellosuna sahne oldu. İkinci yarıya baskılı başlayan Milan, 56. dakikada Suso'nun golüyle eşitliği yakaladı.
63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mauro Icardi durumu 2-1'e getirse de, 81. dakikada Milan, Giacomo Bonaventura'nun golüyle ümitlendi: 2-2.
SON DAKİKADA GELEN PENALTI GOLÜ SONUCU BELİRLEDİ
Maçın kader anı ise son dakikada yaşandı. 90. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Icardi, takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarak galibiyeti getirdi: 3-2.
Bu sonucun ardından Inter 22 puana yükselirken, Milan ise 12 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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