İTALYA'DA İNGİLİZ MANKENİ KAÇIRIP AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARMAK İSTEDİLER
İngiliz model Chloe Ayling (20), geçen ay film çekimi için İtalya Milano'ya gitti. Buluşma yerinde bayıltılarak kaçırıldı.
İLAÇLA UYUTUP İŞKENCE YAPTILAR
'Black Death' (Kara Ölüm) adlı çete tarafından kandırılan kadın, uyandığında elleri ve ayakları bağlı halde çantanın içindeydi. Bu halde otomobilin bagajına konulan Chloe Ayling, Torino'da bir çiftliğe götürüldü. Bir hafta boyunca ilaçla uyutulup işkence yapılan genç kadının çıplak fotoğrafı çekildi. Fotoğrafları cinsel içerikli sitelere yüklediler.
300 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Çete, Chloe Ayling'in menajerinden 300 bin dolar fidye istediklerini, aksi takdirde kadını internet sitesinde açık artırmaya çıkaracaklarını söyledi.
Bir polis, kaçırılan model gibi çantaya girerek olayı canlandırdı.
ÇOCUĞU OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE SERBEST BIRAKTI
Ancak, çete üyelerinden biri, çocuğu olduğunu öğrendiği kadını serbest bıraktı. Çetenin silah ticaretiyle bağlantısı saptandı. Polonyalı Lukasz Herba (30), olayla ilgili gözaltına alındı.
DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Olayın ardından İngiltere'ye geri dönen Chloe Ayling, başından geçen talihsiz olayı şöyle anlattı: "Siyah eldivenli biri arkamdan yanaştı ve bir elini boynuma diğerini ağzıma koydu. Yaklaşan ikinci bir kişi sağ ön kolumdan iğne yaptı. Birkaç saniye içinde şuurumu kaybetmişim. Uyandığımda pembe gömlek ve çorap giyiyordum. Ayak ve el bileklerim kelepçeli ağzımda yapışkan bir bantla bir otomobilin bagajında olduğumu fark ettim. Bir çantanın içindeydim ve sadece küçük bir delikten nefes alabiliyordum. 4 hafta sonra evime geldim kafamı toplamak için zamana ihtiyacım var."
Güzel modelin Instagram'dan paylaştığı pozlar;
Kaynak: haberinburada
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