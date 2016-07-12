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italya'da iki yolcu treni çarpıştı: 12 ölü, onlarca yaralı

İTALYA'DA İKİ YOLCU TRENİ ÇARPIŞTI: 12 ÖLÜ, ONLARCA YARALI

İtalya'nın güneyinde iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 12 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 15:30
Puan Ver : İtalya'da İki Yolcu Treni Çarpıştı: 12 Ölü, Onlarca Yaralı(10/10)11


İtalya'nın güneyinde iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 12 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.



İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan Bari ve Barletta kentleri arasında seyreden iki yolcu treninin kafa kafaya çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonucu raylardan çıkan vagonların demiryolu çevresine devrildiği aktarıldı. Bazı vagonların ise çarpmanın etkisiyle büküldüğü ifade edildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının gönderildiği kazada, en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.



Öte yandan yaralıların çevre hastanelere tedavi edilmek üzere kaldırılmakta olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.








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