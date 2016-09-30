

Soyadları gizli tutulan 44 yaşındaki İtalyan Federica ile aynı yaştaki Güney Amerikalı sevgilisi Isabel, İtalya'nın kuzeybatısındaki Pinerolo kasabasında yapılan törenle dünyaevine girdi. İtalyan La Stampa gazetesi, manastırdan ayrılıp Vatikan'la bağlarını koparmaya karar veren çiftin hikayesine de yer verdi.







Fransisken tarikatına bağlı rahibeler 3 yıl önce fakirlere ve uyuşturucu bağımlılarına yardım amaçlı bir misyonda çalışırken tanıştı. Çift, uzun ve zorlu bir düşünüp taşınma sürecinin ardından ilişkilerini açıkça yaşama kararı aldı.



Federica ve Isabel, hayatlarını birleştirmek istediklerine karar vermelerinin ardından da Katolik Kilisesi'ndeki dini yetkilerini bırakıp, Vatikan'la bağlarını koparmak için gerekli prosedürü uygulamaya başladılar.



Sürecin tamamlanmasının ardından da Pinerolo'da Belediye Başkanı Luca Salvai'nin yönettiği törenle evlendiler.







'Tanrı insanların mutlu olmasını ister'



Katolik Kilisesi'ndeki görevinden ayrılsa da inancından bir şey eksilmediğini vurgulayan Isabel, "Tanrı, insanların aşklarını açıkça yaşayarak mutlu olmasını ister" dedi.







İtalya'nın güneyinde tutucu bir köyde dünyaya gelen Federica ise bütün bu sürecin ardından esas zor görevin hala kendisini beklediğini belirterek, "Babama hem artık rahibe olmadığımı, hem de Isabel'le evlendiğimi söylemek zorundayım" diye konuştu. Çiftin birlikteliğini 'kutsayan' eski din adamı Franco Barbero, Federica ve Isabel'in evliliklerini kutsadığı ilk rahibeler olmadığını açıkladı.







Eşcinsel evliliklerini savunması ve Katolik Kilisesi'nin bu konudaki yaklaşımını eleştirmesi yüzünden 2003'te Kilise'den uzaklaştırılan Franco Barbero, Federica ve Isabel'i bu "cesur" kararları için tebrik etti.



Barbero, "Korunup kollandıkları manastırdan çıkıyorlar ve artık her şeyi tek başlarına yapmak zorundalar. İş aramak, ihtiyaçlarını karşılamak, gündelik sorunlarla uğraşmak zorundalar" diyerek çifte yardımcı olmak için çalışacaklarını da ekledi.