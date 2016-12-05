İTALYA'DA 'HAYIR' İSTİFA GETİRDİ
İtalya'da anayasa reformu referandumundan 'hayır' kararı çıktı. İtalya Başbakanı Renzi, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından istifa edeceğini açıkladı. Euro düşüşe geçti, Avrupa'yı belirsizlik bekliyor.
İtalya'da anayasa reformu referandumundan 'hayır' kararı çıktı. Hayır oyların yüzde 60 oranıyla kazandığı gecenin ilk saatlerinde kesinleşmesi üzerine Başbakan Matteo Renzi Başbakanlık Sarayı Chigi'de düzenlenen basın toplantısında istifa edeceğini açıkladı.
"Referandumdan çok net bir cevap çıktı"
Yarın son kez bakanlar kurulunu toplayacağını ve daha sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacağını ifade eden Matteo Renzi "Referandumdan çok net bir hayır cevabı çıktı. Kaybettim, başbakanlığımdaki hükümet burada sona eriyor" dedi. Sorumluluğu üzerine aldığını belirten İtalya Başbakanı "Pek çok koltuğu kaldırmak istedim ancak kaybettim ve giden koltuk benimki oldu" ifadelerini kullandı.
kaynak:yenişafak
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