İTALYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA
İtalya'nın güneyindeki Modugno kenti yakınlarında bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın güneyindeki Modugno kenti yakınlarında bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililerin açıklamasına göre, Bari'nin güneybatısında yer alan Modugno'daki havai fişek fabrikasında önce bir kamyonda patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte çıkan yangın fabrikaya da sıçradı. Fabrikada bir saate yakın patlamalar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tesis yakınında bulunan ormana da sıçrayan alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Olayda 7 kişi can verirken, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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