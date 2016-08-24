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italya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İTALYA'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İtalya'da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti

Tarih : 24 Ağustos 2016, 09:19
Puan Ver : İtalya'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem(0/10)


İtalya'nın Rieti kentinde yerel saatle 03.36 sıralarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 20 saniye sürerken en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Depremden yaklaşık bir saat sonra 5.5 büyüklüğünde bir artçı bir sarsıntı daha oldu. Deprem Roma'da ve diğer komşu şehirlerde de şiddetli hissedildi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, (INGV) merkez üssünün Rieti kentine bağlı Accumoli bölgesinde meydana gelen depremin , yerin 10 kilometre altında olduğunu açıkladı.








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