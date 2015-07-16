

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanlığı, saldırı düzenlenmesi ihtimali yüksek olan yerlerin listesini yenileyerek yerel yönetimlere ve güvenlik birimlerine gönderdi.







BBC Türkçe servisinden Övgü Pınar'ın aktardığına göre bu listede, 1321'de Ravenna'da ölen Dante Alighieri'nin bu kentteki mezarı da bulunuyor.







İtalyan basını Dante'nin, başyapıtı olan İlahi Komedya'da Muhammed Peygamber'i betimleme biçimi nedeniyle İslamcıları kızdırdığını ve bu yüzden hedef olarak seçilebileceğini belirtti. İlahi Komedya'da, Hz. Muhammed ve Hz. Ali, cehennemin 8. katında, acılar içinde tasvir ediliyor.







Saldırı riski yüksek yerler listesinde, Venedik'teki San Marco Bazilikası, Bologna'daki San Petronio Bazilikası, Floransa'daki Pitti Sarayı da yer alıyor.







Haberlerde, İçişleri Bakanlığı'nın uyarısının ardından bu yerlerdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının beklendiği belirtilirken bir polis sözcüsü bu konuda herhangi bir yorum yapamayacaklarını söyledi.