

İtalyan devlet kanalı RAİ 1'de yayınlanan “Porta a Porta” programına dün akşam konuk olan Matteo Renzi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve özellikle Bağdat'ı tehdit eden Musul Barajı'nın onarımını Trevi Group'un kazandığını duyurdu. İtalya'nın, Peşmerge güçlerini eğitmek için daha önce de bölgeye askeri personel göndermiş olduğunu hatırlatan Başbakan Renzi, “Afganistan, Kosova, Libya'd askeri olan İtalya, eğitim faaliyetleri için zaten bulunduğu Irak'ta şimdi çok tehlikeli bir bölgenin kalbinde yer alan, DAEŞ sınırında bulunan ve yıkılması halinde Bağdat'ı yok edebilecek Musul Barajı'na ilişkin önemli bir görev için orada olacak. İhaleyi bir İtalyan şirketi kazandı, biz de oraya, ABD'li askerlerinin yanına 450 asker koyacağız” diye konuştu.



DAEŞ karşıtı koalisyonda bulunan İtalya, ancak aktif olarak rol alma konusunda “temkinli” davranıyordu. ABD Başkanı Barack Obama dün yaptığı bir açıklamada, İtalya'nın da DAEŞ'e karşı daha fazla şey yapacağını ve bunu da en riskli bölgelerden birinde yapacağını belirtmişti.