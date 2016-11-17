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İTALYA: İDAM GELİRSE TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ DURUR


İTALYA: İDAM GELİRSE TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ DURUR
Tarih : 17 Kasım 2016, 14:11
Puan Ver : İtalya: İdam Gelirse Türkiye'nin Ab Süreci Durur(6/10)6


İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Türkiye'nin, vize serbestisi için belirlenen şartları yerine getirmesinin çok zor göründüğünü söyledi. Gentiloni, idam cezasının geri getirilmesi halinde Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin otomatik olarak duracağını da belirtti.



Paolo Gentiloni, parlamentonun üst kanadı olan Cumhuriyet Senatosu'nda Türkiye'de yaşanan gelişmeler karşısında İtalya hükümetinin pozisyonuna ilişkin senatörlere bilgilendirmede bulundu.Gentiloni sözlerine, “Terör eylemlerini durdurmak için en uygun muhatap" olarak nitelediği Halkın Demokratik Partisi (HDP) liderleri ve milletvekillerinin tutuklanmasının çok ağır bir eylem olduğunu ve bir kez daha bunu kınadıklarını belirterek başladı.Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumu çok iyi bildiklerini, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve PKK ile IŞİD terör örgütlerinin eylemlerinin ardından bu ülkeyle dayanışmalarını ifade ettiklerini belirten Gentiloni, ancak bu durumun, meclisteki muhalefet liderlerinin tutuklanmasını meşru gösteremeyeceğini söyledi.



 



kaynak:sonhaber








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