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İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor
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italya hükümeti bedava kale dağıtıyor

İTALYA HÜKÜMETİ BEDAVA KALE DAĞITIYOR

İtalya, yerel turizme ivme kazandırmak amacıyla vatandaşlara bedava kale, çiftlik ve tarihi bina dağıtıyor. Tek şart bakımsız kalan bu tarihi binaları restore etmek

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:24
Puan Ver : İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor(8/10)6


İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Facebook sayfasında yayınladığı ilanla ülkedeki bazı kaleleri, çiftlikleri ve tarihi binaları ücretsiz olarak binaların bakımını üstlenecek kişilere dağıtacağını duyurdu. Binaların yeni sahipleri, bu tarihi alanların restorasyonundan da sorumlu olacak.



İtalya hükümeti bu yolla bakımsız tarihi eserlerin yenilenmesi işini sahiplerine devrederek bu maliyetten kurtulmuş olacak. Ayrıca çoğu ülkenin ücra köşelerinde olan bu binaların yenilenmesiyle yerel turizmin canlandırılması amaçlanıyor.



İlk aşamada 100'ü aşkın binayı ücretsiz olarak dağıtmayı planlayan hükümet, daha sonra 200 binayı daha listeye eklemek istiyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İtalya  Hükümeti  Bedava  Kale  Dağıtıyor    haber

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