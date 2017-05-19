İTALYA HÜKÜMETİ BEDAVA KALE DAĞITIYOR
İtalya, yerel turizme ivme kazandırmak amacıyla vatandaşlara bedava kale, çiftlik ve tarihi bina dağıtıyor. Tek şart bakımsız kalan bu tarihi binaları restore etmek
İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Facebook sayfasında yayınladığı ilanla ülkedeki bazı kaleleri, çiftlikleri ve tarihi binaları ücretsiz olarak binaların bakımını üstlenecek kişilere dağıtacağını duyurdu. Binaların yeni sahipleri, bu tarihi alanların restorasyonundan da sorumlu olacak.
İtalya hükümeti bu yolla bakımsız tarihi eserlerin yenilenmesi işini sahiplerine devrederek bu maliyetten kurtulmuş olacak. Ayrıca çoğu ülkenin ücra köşelerinde olan bu binaların yenilenmesiyle yerel turizmin canlandırılması amaçlanıyor.
İlk aşamada 100'ü aşkın binayı ücretsiz olarak dağıtmayı planlayan hükümet, daha sonra 200 binayı daha listeye eklemek istiyor.
kaynak:habertürk
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