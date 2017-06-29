İTALYA AB'YE REST ÇEKTİ! LİMANLARI KAPATIRIZ
İtalya'nın AB Büyükelçisi Massari, göçmenleri kurtaran gemilerin İtalyan kıyılarına getirilmesine devam edilmesi halinde limanlarını kapatacaklarını iletti.
İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, AB Göç Komiseri'ne ilettiği mektupta, Akdeniz'deki göçmenleri kurtaran tüm gemilerin İtalyan kıyılarına getirilmesinin sürdürülebilir olmadığını, AB'nin İtalya'yı yalnız bırakması haline limanların bu gemilere kapatılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.
BBC'nin haberine göre Massari, Akdeniz yoluyla İtalya'ya yapılan göçün "sürdürülemez" boyutlara ulaştığı uyarısında da bulundu.
Başbakan Paolo Gentiloni de Avrupa ülkelerini "kafalarını başka yöne çevirerek sorunu görmezden gelmekle" suçladı.
kaynak:kanal7
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