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italya 3 milyar euro'luk anlaşma muhalefetini kaldırdı!

İTALYA 3 MİLYAR EURO'LUK ANLAŞMA MUHALEFETİNİ KALDIRDI!

İtalya, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını azaltıcı önlemler alması karşılığında Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 3 milyar euro vermesini öngören anlaşmaya muhalefetini kaldırdı.

Tarih : 03 Şubat 2016, 09:47
Puan Ver : İtalya 3 Milyar Euro'luk Anlaşma Muhalefetini Kaldırdı!(8/10)8


İtalyan ANSA Ajansı'nın haberine göre, Nijerya'ya yaptığı seyahat sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Renzi, "Bu aşamada, insanların yaşamlarını kurtarmak için Türkiye'ye yapılacak desteğe üzerimize düşen katkıyı yapacağız" dedi.

 

 İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin, ülkesinin Türkiye'ye verilecek 3 milyar euroluk sığınmacı yardım fonuna katkıda bulunacağını açıklamasıyla, İtalya anlaşmaya muhalefetini kaldırmış oldu.

 

 AB ile Türkiye arasında geçen Kasım ayında varılan anlaşma ile, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınını kontrol altına alarak gidenlerin sayısını azaltması ve buna karşılık AB ülkelerinin katılımı ile oluşturulacak fondan Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesi öngörülüyor.








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