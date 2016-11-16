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işyerinde daha az stres ve endişe için 4 strateji

İŞYERİNDE DAHA AZ STRES VE ENDİŞE İÇİN 4 STRATEJİ

İnsan doğası gereği beklenmedik durumlara karşı olumsuz bir tavır sergiler.Ama bu beklenmedik durumdan kaynaklanan stres ve negatif duruş abartılacak duruma gelebiliyor.

Tarih : 16 Kasım 2016, 15:46
Puan Ver : İşyerinde Daha Az Stres Ve Endişe İçin 4 Strateji(5/10)7


İnsan doğası gereği beklenmedik durumlara karşı olumsuz bir tavır sergiler.Ama bu beklenmedik durumdan kaynaklanan stres ve negatif duruş abartılacak duruma gelebiliyor. İşimize odaklanmak ve ilerlemek istiyorsak olumsuzlukları biraz uysallaştırmamız gerekir. Dahası, problemlerin devam etmesi durumunda ve bizim bunları negatif bir şekilde ele alıp strese girmemiz durumunda uykusuz geceler, ölen bir yaratıcılık ve verimsiz çalışma saatleri bizi karşılayacaktır.



İşe gittiğimizde bir toplantımız veya sunumumuz olmadığında genelde işe hazırlık aşaması ve yaşanan heyecan ya kısa süreli olmakta ya da hiç olmamaktadır. Peki bizi strese sokabilecek ve çalışma azmimizi öldürecek beklenmedik durumlardan nasıl korunabiliriz? Bu tür durumlar için yapabileceklerinize bakalım.



Memnuniyet



Sabah uyandığınızda gün boyu yapmanız gerekenleri düşünmeden önce hayatınızda olan güzel şeyler ve insanlar için memnuniyetinizi dile getirmeli, sahip olduklarınıza şükretmelisiniz. Liste yapmayan bir kişiliğe sahip olsanız bile sabahları uyandığınızda sizi mutlu edecek ve bu hayata minnet borcunuz olduğunu sağlayacak kişilerin listesini yapabilir ve her sabah onlarla uyanabilirsiniz. Böylece işte karşılacağınız olumsuzluklar sizi daha az etkileyecek ve strese sokmayacaktır. Bu hayatta sizler için önemli olanların ne olduğunu bildiğiniz sürece sizi iş ile ilgili olarak beklenmedik şeylerin çok büyük bir şekilde etkilemesi mümkün değildir.



‘Belki değişir' demeyi unutmayın



Bazen sıkıştığımızı düşündüğümüzde ve işlerin kötüye gideceğini gördüğümüzde ister istemez üzülürüz. Hayatın daima değişebileceğini ve değişken olduğunu unuturuz. İşler ne kadar kötü giderse ve sizler ne kadar kötü hissederseniz hissedin bugün kötü gittiği için daima böyle olmayacağı ve işlerin tersine düzelebileceği gerçeğini gözardı etmeyin. Belki bu beklenmedik durumu kabul edersiniz ve işleriniz hala yolunda gider. Belki demekle stresiniz azalacak ve geleceğe daha da bir umutla sarılacaksınız.



Farkındalılık



Bazen çalıştığımız yerde ve sonrasında günlerce sürebilecek bir stresin altında olduğumuzu bile farketmeyiz. Ne zaman duygularımızın düşük veya olumsuz seviyede olacağını bilmek, farkında olmak bizim bu konuda adımlar atmamız için önemlidir.



Keyif veren şeyleri hatırlayın



Gün içinde size küçük hazlar veren şeyler yapmayı deneyin. Bunları kafanızda çok büyütmeyin. Bazen bir bardak çay veya sevdiğiniz bir arkadaş ile 5 dakikalık bir sohbet bile sizi mutlu etmeye yeter. Bu küçük ama etkili şeyleri gün içine dağıtarak bütün gününüze daha eğlenceli kılabilirsiniz.



Günlük bu tür aktiviteler yapmanız hiçbir zaman üzülmeyeceğiniz, strese girmeyeceğiniz veya olumsuz düşünmeyeceğiniz anlamına gelmiyor iş ile ilgili olarak. Bu yapacaklarınız sayesinde uzun süreli stresten ve negatiflikten kurtulacaksınız. Ayrıca bizim daha önemli görevlere odaklanmamızı da sağlar. Ne kadar çok farkında olursak o kadar az strese girer ve negatifliği yaşarız.



Hangi olumsuzlukla karşılaşırsanız karşılaşın unutmayın ki her gün yeni bir başlangıçtır.



 



kaynak:sonhaber








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