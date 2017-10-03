İsviçre'de evinin çatısına viski markası Jack Daniel's'ın bayrağını asan genç, komşuları arasında paniğe neden oldu. Komşuları gencin posta kutusuna "Senden korkmalı mıyız?" yazan not bıraktı.

İsviçre'nin Zürih kentinde bir kişinin, viski markası Jack Daniel's'ın bayrağını çatısına asması komşuları arasında panik yarattı. Komşularının şikayetçi olduğu kişinin anlattığına göre, viski bayrağını DEAŞ bayrağı zanneden komşuları posta kutusuna, kendisinden korkmalarının gerekli olup olmadığını sordukları bir not bıraktı.

BAYRAĞI "KOMİK OLDUĞU İÇİN" ASMIŞ

Zürih sakini çatısına viski bayrağı asmasının nedenini, bunun 'komik' olmasıyla açıklıyor. Fakat komşuları, ismi belirtilmeyen Zürih sakininin mizah duygusunu paylaşmıyor gibi görünüyor.

Zira kendi anlattığına göre, komşuları posta kutusuna üzerinde, "Senden korkmalı mıyız? Sen bir DEAŞ sempatizanı mısın?" yazan bir not bırakmış.

NOTU YAZANI BULURSA DAVA AÇACAK

Zürih sakini komşularının hepsinin kapısı çalmasına rağmen notu yazan kişiyi bulamadığını söylüyor. Ayrıca, notu bırakan kişiyi bulması hâlinde hakkında 'itibara zarar verme' suçlamasıyla dava açacağını belirtiyor.

Kaynak: haberinburada