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İsviçreli Futbolcu Lichstiner, Bilerek Rakibinin Eline Bastı

İSVİÇRELİ FUTBOLCU LİCHSTİNER, BİLEREK RAKİBİNİN ELİNE BASTI

İsviçre ile Portekiz arasında oynana maçta İsviçreli Lichsteiner, rakibi Andre Silva'nın yerde kaldığı bir pozisyonda bilerek Portekizli oyuncunun eline bastı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : İsviçreli Futbolcu Lichstiner, Bilerek Rakibinin Eline Bastı(10/10)6

Dünya Kupası eleme müsabakasında İsviçre ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in 3 puan alarak Dünya Kupası biletini kaptığı maçın en çok konuşulan anlarından biri ise Andre Silva ile Lichtsteiner arasında yaşandı.

CEVABI GOL ATARAK VERDİ

İsviçreli oyuncu Lichtsteiner, bir faul pozisyonun ardından yerde yatan Portekizli Andre Silva'nın eline kasten bastı. Andre Silva ise hakemin gözünden kaçan bu zalimce harekete cevabı gol atarak verdi.

Bu hareketin arkasında başka bir rekabetin yattığı da iddialar arasında. Lichtsteiner Serie A'da Juventus, Andre Silva ise Milan formasını giyiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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