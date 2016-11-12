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isviçre'deki kıbrıs görüşmelerine 20 kasım'a kadar ara verildi

İSVİÇRE'DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMELERİNE 20 KASIM'A KADAR ARA VERİLDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Rum liderden gelen talep üzerine görüşmelere ara verilmesi ve 20 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde tekrar bir araya gelinmesi üzerinde anlaştı.

Tarih : 12 Kasım 2016, 12:59
Puan Ver : İsviçre'deki Kıbrıs Görüşmelerine 20 Kasım'a Kadar Ara Verildi(5/10)2


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Rum liderden gelen talep üzerine görüşmelere ara verilmesi ve 20 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde tekrar bir araya gelinmesi üzerinde anlaştı.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında 7 Kasım'da başlattığı yoğun müzakere sürecinin son toplantısını gece yarısı tamamladı. Görüşmeleri ikamet ettikleri Otel Le Mirador da yapan liderler, toprak düzenlemesinin esasını oluşturacak kriterler üzerinde, 9 Kasım sabahı başlattığı toplantıların devamı olarak dün ikinci kez saat bir araya gelmişti. Bu görüşme yaklaşık beş saat sürdü.



Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, gazetecilere Modern Times Oteli'nde açıklamalarda bulundu. Burcu, "Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ta (İsviçre için varılan) mutabakat çerçevesinde formata sahip çıkarak, işi sonuna kadar götürmek ve bu akşam sonuçlandırmak üzere tüm hazırlıklarımızı yapmıştık" dedi.



 



kaynak:haberler








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