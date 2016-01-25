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isviçre'deki dondurulmuş hesapları serbest bırakıldı

İSVİÇRE'DEKİ DONDURULMUŞ HESAPLARI SERBEST BIRAKILDI

İran'ın İsviçre'deki dondurulmuş hesapları serbest bırakıldı

Tarih : 25 Ocak 2016, 10:50
Puan Ver : İsviçre'deki Dondurulmuş Hesapları Serbest Bırakıldı(8/10)8


İsviçre'nin, İran'a ait dondurulmuş banka hesaplarını serbest bıraktığı bildirildi.



Yaptırımlar nedeniyle 2007-2012 yılları arasında İsviçre bankalarında İran'a ait dondurulmuş 11,8 milyon doların bulunduğu hesapların serbest bırakıldığı belirtildi.



İsviçre ekonomi bakanlığı da İranlı kişi, şirket ve resmi kurumlara ait dondurulmuş hesapların serbest bırakıldığını doğruladı.



ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) ardından İsviçre de İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırmış ancak bazı birey ve firmalara yönelik ekonomik ve seyahat ambargolarının devam edeceğini duyurmuştu.








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