İsviçre'de yaz kampında, tek motorlu uçağın düşmesi sonucunda pilot dahil üç kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'nin Graubunden kantonundaki bir yaz kampında uçak düştü. Pilot ve yanında bulunan 14 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

ÜÇÜNCÜ GENÇ AĞIR YARALI

Uçaktaki üçüncü genç yolcunun ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

UÇAK HAVACILIK KULÜBÜNE AİT

Kamptaki havacılık kulübünün idaresinde bulunan tek motorlu uçağın düşmesi olayını doğrulayan polis sözcüsü, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Kaynak: haberinburada