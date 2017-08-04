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İsviçre'de Yaz Kampında Uçak Düştü, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İSVİÇRE'DE YAZ KAMPINDA UÇAK DÜŞTÜ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsviçre'de yaz kampında, tek motorlu uçağın düşmesi sonucunda pilot dahil üç kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : İsviçre'de Yaz Kampında Uçak Düştü, 3 Kişi Hayatını Kaybetti(6/10)2

İsviçre'nin Graubunden kantonundaki bir yaz kampında uçak düştü. Pilot ve yanında bulunan 14 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

ÜÇÜNCÜ GENÇ AĞIR YARALI

Uçaktaki üçüncü genç yolcunun ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

UÇAK HAVACILIK KULÜBÜNE AİT

Kamptaki havacılık kulübünün idaresinde bulunan tek motorlu uçağın düşmesi olayını doğrulayan polis sözcüsü, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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