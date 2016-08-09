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isviçre'de seks işçileri piktogramlandı

İSVİÇRE'DE SEKS İŞÇİLERİ PİKTOGRAMLANDI

Yaklaşık iki aydır seks işçilerinin çalıştığı caddelerde 1-1.5 metrekare alanda yere yeşil çizgi içinde sokak lambasına yaslanan kadın resimleri yerleştirildi.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 16:25
Puan Ver : İsviçre'de Seks İşçileri Piktogramlandı(0/10)


Yaklaşık iki aydır seks işçilerinin çalıştığı caddelerde 1-1.5 metrekare alanda yere yeşil çizgi içinde sokak lambasına yaslanan kadın resimleri yerleştirildi. Basel Belediyesi'nin seks işçilerinin çalıştığı noktaları güvenceye almak amacıyla uyguladığı piktogram projesi, Basel halkı tarafından önerildi.



Bundan sonra müşteri bekleyen seks işçileri piktogram çizgileri sınırlarında müşterileriyle görüşecek. Doğu Avrupa ülkelerinden gelen seks işçisi sayısının giderek yükselmesiyle, bu işi yapanların her yerde müşteri beklememesi halk sakinlerini sevindirdi. Basel kentinde 3 binden fazla seks işçisi var.








Etiketler: İsviçre  De  Seks  İşçileri  Piktogramlandı    haber

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