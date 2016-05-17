İsviçre yaptığı açıklamada bu yıl Nisan ayı sonu itibarıyla 4 bin kişinin kene ısırması şikayetiyle sağlık kurumlarına başvuruda bulunduğunu belirtti.



İsviçre, Halk sağlığı Federal Ofisi (BAG) yaptığı yazılı açıklamada bu yıl Nisan ayı sonu itibarıyla 4000 bin kişinin kene ısırması şikayetiyle sağlık kurumlarına başvuruda bulunduğunu belirtti. 2008 yılında 3000 civarında karşılaşılan vakaların bu yıl artmasının endişe verici olduğu belirtilirken, Mayıs ve Haziran aylarında sıcaklıkların da artmasıyla birlikte bu vakalarda da yükselme yaşanması bekleniyor.



Bu yılın şikayetlerinin Şubat ve Mart ayında normalden erken başlaması ve kenelerin 7 derecede harekete geçmeleri İsviçre'de kenelere karşı önlem alınmasını zorunlu kılıyor. Kene ısırması Lyme ve Ensefalit hastalığına sebep oluyor. Açıklamada kenelerin ısırdığı kişilerin hayvanı kendilerinin çıkarmaya çalışmadan doğrudan bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği de belirtildi.